Vergiftete Pausenbrote: Ex-Freundin beschreibt Kindheit

Bielefeld (dpa) - Im Prozess um vergiftete Pausenbrote vor dem Landgericht Bielefeld hat eine ehemalige Lebensgefährtin am Donnerstag die Kindheit des angeklagten Mannes als schwierig beschrieben. Klaus O. sei in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, sagte die 54-Jährige, die von 1982 bis 1992 mit ihm zusammen gewesen ist. Der überforderte Vater soll versucht haben, die Familie zusammenzuhalten. Die Mutter dagegen lebte nach der Schilderung der Ex-Freundin in einer anderen Welt und war auch gewalttätig. Klaus O. verweigert bislang die Aussage.

Von dpa