Unfall mit fünf Toten: Polizei erwartet Gutachten

Aachen (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit fünf Toten erwartet die Polizei das Gutachten zum Hergang und damit auch zur Geschwindigkeit des Unfallfahrers. Es gebe weiterhin keine belastbaren Aussagen, dass bei dem schweren Unfall vor Weihnachten in Stolberg ein Rennen im Spiel war, sagte Polizeisprecher Paul Kemen am Donnerstag. Die Benutzerkonten in den Sozialen Medien, in denen von einem illegalen Autorennen die Rede war, seien gelöscht.

Von dpa