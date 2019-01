Stahlkocher vor erster Tarifrunde

Düsseldorf (dpa) - In der deutschen Stahlindustrie bahnt sich 2019 eine harte Tarifrunde an. Die Gespräche für die rund 72 000 Beschäftigten der Branche in Nordwestdeutschland starten heute in der ersten Runde in Düsseldorf. Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Booms geht die IG Metall mit einer Forderung nach sechs Prozent mehr Geld und nach Einführung eines Urlaubsgelds von 1800 Euro in die Gespräche. Der Arbeitgeberverband Stahl hatte bereits im Vorfeld der Verhandlungen mit Empörung auf den vorgelegten Forderungskatalog reagiert.

Von dpa