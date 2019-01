Ungewissheit um Ex-Club von Modeste in China

Tianjin (dpa) - Der chinesische Spitzenclub Tianjin Quanjian, mit dem der 1. FC Köln um die Rückkehr von Stürmer Anthony Modeste streitet, ist in seiner bisherigen Form aufgelöst worden. Er wurde dem regionalen Fußballverband unterstellt, wie die Zeitung «Guangzhou Daily» am Mittwoch berichtete. Hintergrund ist ein Skandal um seinen reichen Besitzer Shu Yuhui, der in Ermittlungen gegen seine Pharmafirma mit 17 anderen Verdächtigen festgenommen wurde. Jetzt muss ein neuer Investor für den Erstligaclub gefunden werden.