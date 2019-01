Einbrecher stürzt bei Flucht durch Zwischendecke

Borken (dpa/lnw) - Auf seiner Flucht ist ein Einbrecher in einem Einkaufszentrum in Borken durch eine Zwischendecke gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 41-Jährige war am Dienstagabend in ein Schmuckgeschäft eingedrungen und hatte dort mehrere Glasvitrinen aufgehebelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als ihn eine Zeugin entdeckte, wollte er über eine Zwischendecke fliehen. Diese gebe es aber nur aus optischen Gründen und bestünde aus Styropor, erklärte ein Polizeisprecher. Im angrenzenden Reisebüro gab die Decke nach. Der 41-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa