Studie belegt erhöhte PCB-Belastung bei Bergleuten

Essen (dpa/lnw) - Viele Bergleute sind durch ihre Arbeit unter Tage stärker mit dem Umweltgift PCB belastet als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zu diesem Ergebnis ist eine vom Bergbaukonzern RAG in Auftrag gegebene Untersuchung gekommen. Das bedeute aber «keine akute Gesundheitsgefährdung der untersuchten Bergleute», sagte der Leiter der Studie, Prof. Thomas Kraus, am Mittwoch in Essen. Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) krebserregend.

