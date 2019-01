Kölner Polizei will härter gegen Rocker vorgehen

Köln (dpa) - Die Kölner Polizei will künftig härter gegen rivalisierende Rockerbanden vorgehen. Am Mittwoch habe es bereits erste Durchsuchungen gegeben, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob. Zudem werde man verstärkt kontrollieren. Es würden Zivilfahnder und erfahrene Ermittler aus dem Bereich der organisierten Kriminalität eingesetzt. Ein wichtiger Punkt sei auch die Finanzermittlung. Dabei gehe es etwa um die Gelder und teuren Autos der Bandenmitglieder. «Wir werden sehr robust gegen diese Vereinigungen vorgehen», versprach Jacob. «Wir werden es nicht dulden, dass es in Köln so weitergeht wie bisher.»

Von dpa