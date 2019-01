Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Dortmunder Wohnhaus sind am Mittwoch zwei Bewohner ums Leben gekommen. Es handele sich um einen Mann und eine Frau «im fortgeschrittenen Alter», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Genauere Angaben zu den Opfern könne man noch nicht machen. Weitere Personen hätten sich nicht in dem brennenden Reihenhaus aufgehalten. Man habe das Feuer unter Kontrolle, hieß es am Mittag.

Die Feuerwehr war am Morgen alarmiert worden. Die Flammen schlugen aus der ersten Etage und dem Dachgeschoss. Der Brand breitete sich später auch auf das Erdgeschoss und den Keller aus. Am Mittag gingen die Einsatzkräfte noch gegen letzte Glutnester im Dach vor und fluteten den Keller mit Schaum, wie der Sprecher schilderte. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.