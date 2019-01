Bayer Leverkusen gewinnt mit neuem Trainer erstes Testspiel

Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusen hat mit dem neuen Trainer Peter Bosz das erste Testspiel vor der Rückrunde gewonnen. Der Fußball-Bundesligist besiegte den niederländischen Zweitliga-Tabellenvierten Twente Enschede in Leverkusen mit 4:0 (2:0). Lucas Alario mit einem Foulelfmeter in der 32. Minute, Dominik Kohr (39.), Kevin Volland (58.) und Leon Bailey (78.) waren am Dienstag für das Bosz-Team erfolgreich. Der 55 Jahre alte Niederländer hatte beim Tabellenneunten am 23. Dezember Heiko Herrlich als Chefcoach abgelöst.

Von dpa