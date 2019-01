Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Tötung einer 36-Jährigen auf offener Straße in Düsseldorf ist Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder erhoben worden. Das teilte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Frau war im August in der Innenstadt mit zahlreichen Messerstichen umgebracht worden.

Von dpa