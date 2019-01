Siebenjähriger überfahren: Anklage gegen Müllwagen-Fahrer

Köln (dpa/lnw) - Im vergangenen Mai wurde ein sieben Jahre alter Junge in Köln von einem Müllauto überfahren und getötet - jetzt muss sich der Fahrer dafür vor Gericht verantworten. Der 38-Jährige sei wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Amtsgerichts. Beim Abbiegen nach rechts hatte der Fahrer den radelnden Jungen übersehen. Laut Anklageschrift hätte er dreieinhalb Sekunden Zeit gehabt, das Kind zu bemerken, wenn er in den Seitenspiegel geschaut hätte.

Von dpa