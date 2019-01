Kleve (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mietshaus im niederrheinischen Kleve sind zwei Menschen gestorben. Der 48 Jahre alte Mieter und eine 62-jährige Hausbewohnerin seien am Dienstag leblos in der Wohnung gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Wiederbelebungsversuche blieben demnach ohne Erfolg. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.

Von dpa