Kleinkind misshandelt: Gefängnis für Stiefvater

Der Angeklagte war in einem früheren Prozess zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte in seiner Wohnung und im Treppenhaus Feuer gelegt, um sich an den Nachbarn zu rächen, die wegen des schlimmen Zustandes des Kindes das Jugendamt alarmiert hatten. Im aktuellen Verfahren hat er zwar Fehler im Umgang mit dem Sohn seiner Ehefrau eingeräumt, ein Wegschleudern des Kindes aber bestritten. Nach seiner Erklärung müssten die Verletzungen beim Spielen passiert sein.

Die ebenfalls angeklagte Mutter des Kindes ist vom Landgericht am Montag zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ihr wurde vorgeworfen, ihren Sohn nicht ausreichend geschützt zu haben. «Sie haben als Mutter versagt», sagte Richterin Karin Meiberg.