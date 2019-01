Illegal entsorgte Ölpellets bleiben wohl am Niederrhein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die illegal in einer Tongrube am Niederrhein entsorgten Raffinerierückstände sollen dort voraussichtlich dauerhaft bleiben. «Eine gezielte Entnahme der Ölpellets ist nicht möglich, da diese vermischt mit den übrigen, zugelassenen Abfällen abgelagert wurden», teilte das NRW-Umweltministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen mit. Da sich nicht genau identifizieren lasse, wo die Pellets abgekippt wurden, müsste eine deutlich höhere Menge aus der ehemaligen Tongrube bei Hünxe entfernt werden, heißt es in der Antwort weiter.

Von dpa