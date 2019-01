Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Mönchengladbacher Baumarkt hat sich am Montag ein Mitarbeiter mehrere Finger abgesägt. Der 39-Jährige habe Holz zugeschnitten als das Unglück geschah, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Von dpa