Festkomitee-Präsident: Karneval zu professionell geworden

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Karneval ist nach Einschätzung von Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn (54) zu professionell geworden. «Der eigentliche Karneval ist gar nicht so, sondern handgemacht», sagte Kuckelkorn - im richtigen Leben Beerdigungsunternehmer - der «Kölnischen Rundschau» (Montag). «Wir müssen an diesen Professionalisierungsgedanken ran und uns fragen: Muss das so sein? Ich habe als Präsident viele Veranstaltungen erlebt. Die großen Sitzungen sind nicht unbedingt die schönen. Bei handgemachtem Karneval fühle ich mich am wohlsten.»

Von dpa