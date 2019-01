Auto überschlägt sich: Keiner will gefahren sein

Bochum (dpa/lnw) - Bei einem offenbar selbstverschuldeten Unfall mit ihrem Auto sind in Bochum vier junge Männer verletzt worden. Kurios: Nach Angaben der Polizei wollte im Anschluss keiner der Männer zugeben, am Steuer gesessen zu haben. Das Quartett hatte am Samstag bei regennasser Fahrbahn einen Bus überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ampelmasten kollidiert. Ein 20-jähriger Autoinsasse sei schwer, drei weitere Insassen im Alter zwischen 20 und 23 Jahren seien leicht verletzt worden. Einer der Männer habe später im Krankenhaus randaliert und Polizeibeamte beleidigt, hieß es. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die Männer betrunken waren oder andere Drogen konsumiert hatten.