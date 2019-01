Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Kerken (dpa/lnw) - Ein 76 Jahre alter Fußgänger ist in Kerken (Kreis Kleve) von einem Auto angefahren worden und später seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann habe am Samstagabend eine Straße überquert, als er von dem Wagen erwischt worden sei, teilte die Polizei Kleve am Sonntag mit. Der 76-Jährige kam den Angaben zufolge zunächst lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus, wo er in der Nacht gestorben sei. Die 51-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Von dpa