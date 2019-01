Nach Tod von Mädchen in Schwimmbad: Polizei befragt Zeugen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines fünf Jahre alten Mädchens in einem Schwimmbad in Gelsenkirchen befragt die Polizei weitere Zeugen. Am Samstag seien bereits die Angehörigen sowie die Rettungsschwimmer befragt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. «Wir hoffen, dass wir Montag erste Erkenntnisse haben, was dort genau passiert ist.» Es werde bislang nicht gegen einzelne Personen ermittelt.

Von dpa