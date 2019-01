Razzien in zwölf Kölner Shisha-Bars

Köln (dpa/lnw) - Bei Razzien in Köln sind zwölf Shisha-Bars kontrolliert worden. Fast 50 Mitarbeiter von Polizei, Ordnungsamt und Zoll deckten dabei am Freitag Gesetzesverstöße und Ordnungswidrigkeiten auf. Der Zoll stellte 480 Dosen mit unversteuertem Tabak sicher. Auch wegen Schwarzarbeit wird ermittelt. «In einer Bar waren alle angetroffenen Mitarbeiter angeblich den ersten Tag dort», sagte ein Sprecher des Zolls am Samstag.