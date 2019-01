Pulisic hofft auf erfolgreichen Abschied vom BVB

Marbella (dpa) - Christian Pulisic geht mit großer Zuversicht in seine letzten Monate bei Borussia Dortmund. «Wir haben große Ziele und können wirklich ein besonderes Jahr haben. Es herrscht so ein spezielles Gefühl im Club, dass wir etwas erreichen können», sagte der US-Amerikaner am Samstag im Trainingslager von Marbella mit Verweis auf die starke Hinserie seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. «Wir haben die richtigen Spieler, das richtige System. Wir sind Tabellenführer, aber das bedeutet noch nichts. Wir müssen klar im Kopf bleiben.»

Von dpa