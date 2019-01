Schalke auf Personalsuche: Kein Kommentar zu Benatia-Gerücht

Benidorm (dpa) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 will den Kader für eine erfolgreichere Rückrunde verstärken und auf dem Transfermarkt tätig werden. Sportvorstand Christian Heidel sagte im Trainingslager im spanischen Benidorm, dass die Personalsuche Zeit in Anspruch nehme: «Die Transferperiode fängt jetzt erst an. Man muss sich von der Idee verabschieden, dass zum Trainingsauftakt schon neue Spieler da sind», sagte Heidel am Samstag.

Von dpa