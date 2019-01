SC Paderborn vermeldet zwei Zugänge aus den USA

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat für die Fortsetzung der Saison zwei Offensivspieler aus den USA verpflichtet. Der 25 Jahre alte Khiry Shelton kommt von Sporting Kansas City aus der Major League Soccer und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, teilte der Aufsteiger am Samstag vor dem Trainingsauftakt mit. Der aus Liberia stammende Mohammed Kamara (21) spielte zuletzt für die University of California in Los Angeles und erhält einen Vertrag bis 2020.

