BVB-Profis zum Start ins Trainingslager angeschlagen

Marbella (dpa) - Borussia Dortmund ist mit Personalproblemen in das Trainingslager von Marbella gestartet. Bei den ersten Einheiten in Spanien fehlten beim Herbstmeister der Fußball-Bundesliga zahlreiche Profis. Die schon vor der Winterpause angeschlagenen Abdou Diallo, Paco Alcacer (beide Faserriss) und Dan-Axel Zagadou (Fußstauchung) absolvierten am Samstag ein individuelles Programm und sollen langsam aufgebaut werden. Darüber hinaus nahmen auch Roman Bürki (muskuläre Probleme), Jacob Bruun Larsen (Innenbanddehnung), Thomas Delaney (Wadenprobleme) und Mamoud Dahoud (Erkältung) nicht am Mannschaftstraining teil.

Von dpa