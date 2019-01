NRW: Pflicht zur Mittagspause an Gymnasien auf dem Prüfstand

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit der Rückkehr zur neunjährigen Regelschulzeit an Gymnasien (G9) könnte in Nordrhein-Westfalen die Pflicht zur Mittagspause an den Schulen entfallen. «Das prüfen wir», sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) der «Rheinischen Post» (Freitag). «Viele Schulen haben den Wunsch an mich herangetragen, ob es ermöglicht werden könnte, die Mittagspause zu streichen, wenn es nur noch eine siebte Stunde am Nachmittag gibt.»

Von dpa