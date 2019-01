Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kamen einige Hinweise zu dem Gegenstand, der möglicherweise ein Waschlappen sein könnte. Konkrete Hinweise zur Mutter gebe es aber nicht, teilte eine Sprecherin der Polizei Duisburg mit. Die Hinweise sollen nun von der Mordkommission überprüft werden.

Die Leiche des neugeborenen Mädchens, das Mia genannt wurde, war Mitte November in einer Altkleidersortieranlage im polnischen Kielce entdeckt worden. Der Transport war aus Duisburg gekommen. Die Ermittler vermuten, dass das Kind in der Ruhrgebietsstadt in einen Altkleidercontainer in Duisburg gelegt wurde.