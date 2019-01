Münster (dpa/lnw) - Nach einer Explosion in einer Lagerhalle des Kampfmittelräumdienstes in Münster ist die Feuerwehr zu einem großen Löscheinsatz ausgerückt. Das Gebäude sei am Donnerstag in Brand geraten und einsturzgefährdet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Abend waren die Flammen gelöscht. Verletzte gab demnach keine.

Von dpa