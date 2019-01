Kölner Polizei entdeckt defekten Fleischtransporter

Köln (dpa/lnw) - Einen Kleintransporter mit defekter Kühlung haben Polizisten am Donnerstag in Köln gestoppt. Die Beamten hätten umgehend die zuständige Ordnungsbehörde informiert. Experten der Stadt begutachteten die Ladung und ordneten eine Teilentsorgung an, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Hackfleisch konnte demnach nicht mehr verwendet werden, das Geflügelfleisch dagegen schon noch. Der 46 Jahre alte Fahrer war auf dem Weg zum Großmarkt. Sein Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen.

Von dpa