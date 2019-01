Diagnostiktag bei Borussia Dortmund

Die Untersuchungen, unter anderem auf dem Laufband, fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Außer BVB-Kapitän Marco Reus oder dem zuletzt starken Mario Götze waren auch die Nachwuchskräfte Amos Pieper und Tobias Raschl beteiligt. Der offenbar wechselwillige Japaner Shinji Kagawa und der jüngst noch an einem Muskelfaserriss laborierende Torjäger Paco Alcácer waren ebenfalls vor Ort.

Nach der zweitbesten Bundesliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte bestreitet der BVB-Tross von diesem Freitag an ein neuntägiges Trainingslager in Marbella. In der spanischen Stadt absolviert die Borussia am 7. Januar (16.00 Uhr) gegen den Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf und am 11. Januar (17.00 Uhr) gegen Feyenoord Rotterdam zwei Testspiele. Am 19. Januar (18.30 Uhr) beginnt für die Favre-Auswahl mit der Partie bei RB Leipzig die Liga-Rückrunde.