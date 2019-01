Mann in Duisburg angeschossen: Verdächtiger stellt sich

Duisburg (dpa/lnw) - Im Fall eines in Duisburg angeschossenen Mannes hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, erschien der 21-Jährige am Mittwoch mit seinem Anwalt direkt bei der Mordkommission. Er kam in Untersuchungshaft. Ein Richter hatte gegen den Duisburger zuvor einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Von dpa