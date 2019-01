Viel Arbeit fürs Christkind: 126 000 Briefe beantwortet

Zusammen mit dem himmlischen Wesen haben 14 Helferinnen die Briefe beantwortet - in zehn Sprachen. Auf den Wunschzetteln seien Lego und Playmobil die Renner gewesen, sagte die Sprecherin. Viele Kinder wünschten sich jedoch auch Frieden oder etwa, dass die Oma wieder gesund werde. Häufig stellten die kleinen Absender dem Christkind zudem neugierige Fragen.

Die Postfiliale in Engelskirchen - eines von bundesweit sieben Weihnachtspostämtern - hatte bis zum 21. Dezember geöffnet. «Alles, was danach kam oder noch kommt, wird gesammelt und zum nächsten Weihnachtsfest beantwortet», versicherte die Sprecherin. Wenn das Christkind Mitte November wieder mit seiner Schreibarbeit startet, wird bestimmt schon ein großer Stapel Briefe warten: Die ersten Wunschzettel gehen meist schon ab dem Sommer in Engelskirchen ein.