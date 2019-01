Lastwagenfahrer fährt am Niederrhein gegen Baum und stirbt

Alpen (dpa/lnw) - Tödlicher Unfall am Niederrhein: Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochmorgen in Alpen im Kreis Wesel von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall gekommen sei, sei noch völlig unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Straße verlaufe gerade und ohne Auffälligkeiten. Denkbar sei, dass der Mann plötzlich einen Herzinfarkt oder dergleichen erlitten habe, aber das sei alles nur Spekulation. Geprüft werde auch, ob die Straße glatt gewesen sei.

