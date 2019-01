Gesunkenes Partyschiff in Köln könnte bald geborgen werden

Köln (dpa/lnw) - Das an Weihnachten in einem Kölner Hafen gesunkene Partyschiff könnte in den nächsten Tagen geborgen werden. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, erklärte ein Sprecher der Reederei «Pure Liner» am Mittwoch. Denkbar sei aber, dass das Schiff unter Umständen Ende dieser oder Anfang der kommenden Woche gehoben werden könne. Dafür müsse man jedoch die weitere Entwicklung abwarten. Aktuell seien noch Versicherer und Gutachter bei der Arbeit.

Von dpa