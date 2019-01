Rund 96 000 Kilometer Stau in NRW: leichte Verbesserung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kleiner Lichtblick in der Stau-Bilanz Nordrhein-Westfalens: Zwischen Januar und November 2018 hat sich die Gesamtstaulänge auf den Autobahnen des Landes im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um drei Prozent oder knapp 3078 Kilometer verringert. Die schlechte Nachricht: Insgesamt kamen in den ersten elf Monaten 2018 dennoch fast 96 000 Stau-Kilometer zusammen. Das geht aus Zahlen des Landesverkehrsministeriums hervor, die die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf ausgewertet hat.