Minden-Lübbecke (dpa/lnw) - Ein 52 Jahre alter Mann soll in der Silvesternacht in Minden im Streit einen 20 Jahre alten Bekannten mit einem Messer niedergestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt, schwebte aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige war stark betrunken, wie es hieß.

Von dpa