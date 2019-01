Von Regionalzug erfasst: Mann stirbt an Bahnübergang

Kaarst (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger ist am frühen Neujahrsmorgen in Kaarst (Kreis Neuss) von einer herannahenden Regionalbahn erfasst und getötet worden. Der junge Mann hatte als Fußgänger einen Bahnübergang betreten. Man gehe von geschlossenen Schranken zum Unfallzeitpunkt aus, sagte ein Polizeisprecher. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Schranken- und Signalanlage nicht ordnungsgemäß funktioniert hat.» Zeugen des Unglücks gab es demnach zunächst nicht. Der Mann war allein unterwegs. Eine Notärztin hatte nach Informationen der Feuerwehr noch versucht, den Schwerverletzten zu retten. Er starb an der Unglücksstelle.