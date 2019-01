Brände zerstören in Silvesternacht Zuhause von Familien

Stolberg/Alsdorf (dpa/lnw) - Fünf Menschen, darunter ein Kleinkind, sind bei einem Dachstuhlbrand am Silvesterabend in Stolberg bei Aachen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte seien bereits Flammen aus dem Dach und den Giebelfenstern geschlagen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Das Mehrfamilienhaus war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Menschen wurden in einem Hotel einquartiert.

Von dpa