Polizei-Großaufgebot bei Clan-Hochzeit

Langenfeld (dpa/lnw) - Mehrere Hundertschaften der Polizei haben am Sonntagabend die Hochzeitsgäste zweier Familienclans in Langenfeld kontrolliert. Man habe vor allem verhindern wollen, dass Gäste Waffen mitführen, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt seien auf den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort mehr als 200 Fahrzeuge und rund 600 Personen kontrolliert worden. Dabei wurden zwei Männer festgenommen, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Die Polizei stellte außerdem mehrere Waffen sicher, unter anderem einen Schlagstock, zwei nach dem Waffengesetz verbotene Messer und scharfe Patronen.

Von dpa