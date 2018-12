Menschen in NRW brauchen beim Böllern keinen Regenschirm

Essen (dpa/lnw) - Der Regenschirm kann wohl im Haus bleiben, wenn die Menschen in NRW um Mitternacht das neue Jahr begrüßen: Die Nacht werde zwar trüb und wolkenverhangen, mit Regen rechnet der Deutsche Wetterdienst um Mitternacht aber nicht. «Erst in der zweiten Nachthälfte ziehen von Westen her allmählich wieder Schauer ins Land», sagte ein DWD-Meteorologe am Montag. Die dichte Wolkendecke führt auch dazu, dass die Temperaturen in der Nacht vergleichsweise mild bleiben: Tiefstwerte von fünf bis sieben Grad erwartet der Wetterdienst.

