Silvesternacht startet in NRW vielerorts ruhig

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Die Silvesternacht ist in Nordrhein-Westfalen friedlich angelaufen. Bisher sei «alles ruhig», sagte eine Mitarbeiterin des Lagezentrums des Innenministeriums am späten Montagabend. Auch in den Party-Städten Köln und Düsseldorf wurden zunächst keine größeren Zwischenfälle gemeldet. Es sei zunächst weniger los als an einem normalen Wochenende, sagte ein Mitarbeiter der Düsseldorfer Leitstelle. Auch eine Kölner Polizeisprecherin berichtete von einem ruhigen Abend.

Von dpa