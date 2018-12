Schmadtke-Sohn nicht mehr Scout beim 1. FC Köln

Köln (dpa/lni) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat den Vertrag von Scout Nils Schmadtke zum 31. März 2019 aufgelöst. Dies teilte der Club am Sonntag in seinem Twitterkanal mit. Die Trennung sei auf Wunsch des Sohnes von Ex-Manager Jörg Schmadtke erfolgt, hieß es weiter. Nils Schmadtke hat seit Sommer 2016 in der Scouting-Abteilung des 1. FC Köln gearbeitet. Jörg Schmadtke ist seit Mai 2018 Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Von dpa