Fußgängerin von Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift

Bünde (dpa/lnw) - Eine 75-jährige Fußgängerin ist in Bünde im Kreis Herford von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Frau am Samstag die Straße, als eine 78 Jahre alte Autofahrerin sie erfasste und mehrere Meter mitschleifte. Ersthelfer hoben den Wagen an und befreiten die 75-Jährige, nachdem das Auto zum Stillstand kam. Die Autofahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa