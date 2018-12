Technischer Defekt: Asylbewerber bei Feuer verletzt

Kamen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber in Kamen ist ein 38 Jahre alter Bewohner verletzt worden. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war am Samstagabend im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei bereits niemand mehr im Gebäude gewesen, hieß es. Mehrere Bewohner wurden in Ersatzunterkünfte gebracht. Die Einrichtung sei nach dem Feuer teilweise nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit.

Von dpa