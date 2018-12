Monschau (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Autofahrer ist in Monschau in der Eifel mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der Mann sei am Samstag gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Weshalb er von der Fahrbahn abkam, war für die Ermittler zunächst unklar.

Von dpa