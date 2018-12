81-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Vlotho (dpa/lnw) - Eine 81-jährige Frau ist im ostwestfälischen Vlotho bei einem Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. In einer Elektroleitung unter der Deckenverkleidung habe es einen Kurzschluss gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Durch die Zugluft von einem offenen Fenster habe sich der Brand am Freitag so schnell ausgebreitet, dass sich die 81-Jährige nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Von dpa