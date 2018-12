31-Jähriger sticht in Pizzeria zwei Menschen nieder

Rheine (dpa/lnw) - Mit einem Messer hat ein 31-Jähriger in einer Pizzeria in Rheine im Münsterland auf zwei Gäste eingestochen und sie schwer verletzt. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen in das Restaurant gekommen und habe die Waffe gezückt. Sofort habe er auf seine 26 und 51 Jahre alten Opfer eingestochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zeugen konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Motiv für die Tat des deutschen Staatsbürgers sei völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa