Millionen-Streit um 70 Immendorff-Affen: Gericht entscheidet

Achenbach sollte die Skulpturen nur im Auftrag der Eigentümer verkaufen, es sei somit nicht sein Eigentum, sondern Kommissionsware gewesen, argumentieren die Kläger. Doch der Insolvenzverwalter verlangt einen Eigentumsnachweis und hat die Auszahlung des Erlöses bislang abgelehnt. Nun will das Düsseldorfer Landgericht in dem Streit eine Entscheidung verkünden. Als Termin dafür sei der 8. Januar angesetzt worden, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag.