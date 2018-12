Schalke vor Erweiterung des Trainerteams

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 erhält möglicherweise bereits zum Auftakt in die Vorbereitung auf die Rückrunde die gewünschte Unterstützung. «Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Ideen, so zwei, drei Kandidaten haben wir im Kopf», sagte der 33-Jährige in einem Interview des TV-Senders Sky. «Eine Deadline» habe man sich nicht gesetzt, aber es könne laut Tedesco für den Trainingsauftakt im Januar durchaus «passen» mit dem neuen Co-Trainer.

Von dpa