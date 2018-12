Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße: zwei Tote

Soest (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Soest sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Sie saßen in einem Wagen, der am Donnerstagabend auf der B475 aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Das Auto stieß mit einem entgegenkommenden Sportwagen frontal zusammen, sowohl die Fahrerin als auch die 68 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall tödlich verletzt. Der Fahrer des Sportwagens, ein 27-jähriger aus Bad Sassendorf, wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die B475 wurde in beide Richtungen komplett gesperrt.

Von dpa