Biathlon-Spektakel auf Schalke: Lesser und Hinz passen

Gelsenkirchen (dpa) - Der zweimalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) und Vanessa Hinz (Schliersee) haben kurzfristig ihre Teilnahme bei der World Team Challenge am Samstag in Gelsenkirchen abgesagt. Lesser klagt weiter über Rückenbeschwerden, die zuletzt auch seinen Start beim Weltcup in Nove Mesto verhinderten. Hinz fällt krankheitsbedingt aus. Als Ersatz rücken Benedikt Doll (Breitnau) und Franziska Preuß (Haag) ins Starterfeld.

Von dpa